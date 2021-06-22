Минобороны РФ обнародовало документы о подготовке к Великой Отечественной войне

Среди размещённых артефактов есть и немецкие бумаги. Фото: Минобороны РФ

На сайте Министерства обороны России появился новый раздел. Он посвящён мужеству и героизму бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Посетители ресурса после перехода по ссылке «День, о который разбился блицкриг» смогут ознакомиться с архивными материалами, которые рассказывают замысел немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза.

Каждый желающий сможет изучить перевод документа, содержащего подробное описание подготовительных мероприятий, разработанных вермахтом в преддверии нападения на Советский Союз. Известный план «молниеносной войны» под названием «Барбаросса» (от 31 января 1941 года) предписывал «разбить Советскую Россию в кратковременной кампании», продолжительность которой должна была составить не более 17 недель.

Оригинал документа о подготовке нападения на СССР.

Фото: архив Минобороны РФ

Перевод документа о начале блицкрига.

Фото: архив Минобороны РФ

Также на сайте Минобороны РФ размещены документы, свидетельствующие о подготовке к отражению возможной агрессии. Военные учения в связи с угрозой начались в мае 1941 года.

Фото: архив Минобороны РФ

Фото: архив Минобороны РФ

Советское командование, понимая неизбежность войны с Германией, на высоком командном уровне готовилось к отражению возможной агрессии, но надеялось, что Германия в ближайшее время не решится начать широкомасштабные военные действия. При этом войскам приграничных военных округов предписывалось не поддаваться на возможные провокации со стороны германских войск, но быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар.