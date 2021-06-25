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Общество / Армия и оборона
25 июня 2021, 12:07

Под Санкт-Петербургом разбился военный вертолёт

вертолёт

О причинах крушения пока ничего не сообщается. Фото: Галина Соловьёва

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в Ленинградской области. В результате падения винтокрылой машины погибли три человека.

Дело по ст. 351 УК РФ («нарушение правил полётов или подготовки к ним») возбудили сотрудники 53-го военного следственного отдела СКР с дислокацией в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, в соответствии с планом учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693 вертолёт Ми-8 поднялся в воздух около 20:00 24 июня. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров. На борту находилось три члена экипажа. Они погибли.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи-криминалисты военного следственного управления СКР по Западному военному округу, а также следователи 53-го военного следственного отдела СКР. Следователи осмотрели место крушения, изымают из воинской части документацию, допрашивают очевидцев. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Областная газета Свердловской области

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