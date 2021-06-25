Ситуация с британским эсминцем в Чёрном море: главное

Минобороны РФ расценивает инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН, а Кремль и МИД РФ назвали действия эсминца "сознательной провокацией". Фото: скриншот из видеозаписи Первого канала, выпуск от 24.06.

В среду, 23 июня, эсминец Defender ВМС Великобритании без предупреждения пересёк границу России в Чёрном море. Минобороны РФ расценивает это как грубое нарушение Конвенции ООН, а Кремль и МИД РФ назвали действия эсминца "сознательной провокацией". Мы собрали главные тезисы об инциденте в Чёрном море.

По данным Министерства обороны РФ, корабль пересёк границу России в районе мыса Фиолент на Крымском полуострове около 12:00 по мск. Его предупредили о применении оружия в случая нарушения границы государства, однако экипаж никак не отреагировал. Через 10 минут пограничный боевой корабль выполнил предупредительные выстрелы по маршруту эсминца, ещё через 10 минут истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. В 12:23 британский эсминец покинул территориальные границы России.

Траектория движения британского эсминца Фото: сайт marinetraffic.com

После инцидента посол Великобритании в России был вызван в МИД РФ.

"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что в случае повторного нарушения территориальных границ России британскими военными кораблями, вся вина за возможные последствия будет лежать на Великобритании.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент с эсминцем "сознательной провокацией".

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля", - передаёт слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Он добавил, что Кремль считает поступок Великобритании недопустимым и несоответствующим международному праву. По словам пресс-секретаря президента, в случае повторных провокаций Россия может прибегнуть к ответным действиям.

При этом минобороны Великобритании утверждает, что эсминец совершал "рутинный проход через Чёрное море", а глава министерства Бен Уоллес заявил о том, что корабль двигался в международно признанном коридоре.

"Эсминец Defender совершал рутинный проход от Одессы в Грузию через Чёрное море. Корабль вошёл в международно признанный коридор, что естественно для этого маршрута. Эсминец покинул этот коридор в 9:45 по британскому времени. Российские корабли находились на пути эсминца, однако экипаж предупредили о проведении тренировок поблизости", - говорится в Твиттере минобороны Великобритании.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби считает сообщения российской стороны о предупредительных выстрелах примером дезинформации.

"Великобритания открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было. Это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего", - передаёт слова Джона Кирби ТАСС.

При этом в посольстве РФ в США назвали слова пресс-секретаря Пентагона голословными.