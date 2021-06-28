Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов

Всего в Большой Кремлёвский дворец были приглашены 400 выпускников из 18 вузов МЧС, Минобороны, ФСО, ФСБ и Росгвардии. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Большом Кремлёвском дворце с лучшими выпускниками вузов силовых структур. Глава государства призвал выпускников быть достойными чести предков и продолжать традиции доблести и патриотизма.

Всего в Большой Кремлёвский дворец были приглашены 400 выпускников из 18 вузов МЧС, Минобороны, ФСО, ФСБ и Росгвардии.

"Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни. Как и многие поколения сынов и дочерей Отечества, посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые являются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества", - обратился Президент РФ к гостям встречи.

Владимир Путин отметил возрастающую роль и ответственность командиров, от которых напрямую зависит воинский дух личного состава и ратное мастерство. По его словам, современные Вооружённые Силы РФ являются сплавом передовых технологий, знаний и инноваций.

В свою очередь один из выпускников Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил России, генерал-майор Олег Цоков заявил, что благодаря вниманию со стороны лично Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в российской армии идёт активное освоение современной военной техники, а также происходит рост оперативной и боевой подготовки. Генерал-майор пообещал оправдать высокое доверие и честно служить Родине.

После речи Олега Цокова Владимир Путин дал ещё одно напутствие выпускникам.

"Люди, которые служили в этих частях, названия которых находятся на стенах Георгиевского зала, шли на подвиг в интересах России, не думали о том, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлёвских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь – послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.