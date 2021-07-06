Закон «Об оружии» поправили. К чему это приведёт?

В магазинах оружие есть на любой вкус. Но теперь далеко не для всех… Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия с 18 до 21 года. За неделю до этого представители оружейного сообщества написали открытое письмо президенту и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, потребовав приостановить процедуру принятия законопроекта о поправках в федеральный закон «Об оружии», но закон на переработку в Государственную думу не вернули.

Запрет со знаком плюс?

Новые правила оборота оружия, после стрельбы в казанской школе, по поручению Владимира Путина разработали мгновенно: в начале мая дали поручение, а в конце июня уже всё приняли. Самое главное изменение – новый возрастной ценз на приобретение огнестрельного длинноствольного и охотничьего оружия. Так что теперь с 18 лет приобретать оружие смогут только военнослужащие и сотрудники военизированных организаций, граждане, имеющие воинские звания, сотрудники органов юстиции, стрелки-спортсмены, профессиональные охотники и малочисленные народы Севера, для которых охота – не развлечение, а средство существования.

– С решением о том, что теперь оружие можно будет приобрести только с 21 года, согласен, – комментирует «Облгазете» председатель Верхнепышминского общества рыболовов и охотников Александр Самойлов. – По моему мнению, сейчас молодёжь покупает оружие не для того, чтобы пойти в лес на охоту, а чтобы оно было. На зверя охотиться уметь надо, не так-то это просто, а порой тяжело. В лучшем случае поедут в лес, сделают два-три пустых загона, постреляют по бутылкам, да и домой. А в 21 год уже сознание другое, в основном это ребята, отслужившие в армии, как обращаться с оружием, знают. И придя из леса, ружьё под кровать не бросят, если дома есть младший братишка-непоседа, а уберут в сейф, как положено.

Отказов в лицензии станет больше

Помимо этого, в законе есть и ряд других существенных нововведений. Например, значительно расширен список причин для отказа в выдаче лицензии на оружие:

наличие снятой или погашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления средней тяжести с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических, психотропных, ядовитых, радиоактивных, лекарственных и химико-фармацевтических веществ;

наличие судимости за преступления террористического или экстремистского характера, также пропаганду и поддержку терроризма;

привлечение к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде или передачу управления машиной нетрезвому гражданину.

Также введён запрет на распространение в СМИ через Интернет инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Вменяется в двухдневный срок сообщать в подразделения Росгвардии о найденном, утерянном и списанном оружии. А вот коллекционерам старинного оружия станет полегче – на раритеты лицензия не нужна.

– В принципе поправки дельные, но в целом проблемы отсутствия должного контроля не решат, – комментирует журналисту «Облгазеты» специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Андрей Юровских. – Сейчас, чтобы купить ружьё, необходим только федеральный охотничий билет (получить его довольно просто), по которому можно оформить лицензию в лицензионно-разрешительной системе Росгвардии на его приобретение. И формально к человеку может и не быть претензий – не судим, не привлекался, медицинских противопоказаний нет и так далее, – а вот как он будет использовать своё оружие – ещё вопрос. Почему бы не вернуться к практике советских лет, когда билет можно было получить только при наличии двух рекомендаций от опытных охотников?

Потерь не избежать

Самый негативный настрой к поправкам у оружейников. Так, представители одного оружейного сообщества в открытом письме Президенту России отметили, что в законопроекте есть явные недоработки и, помимо изменения возраста для приобретения оружия, они недовольны тем, что:

оружие с магазином или барабаном можно будет приобрести только после двух лет владения одно-/двуствольным оружием;

огнестрельное оружие, являющееся на данный момент гладкоствольным, ствол которого по своей технологической конструкции приводит пулю во вращение, будет считаться нарезным.

любые изменения в конструкцию ударного и спускового механизмов становятся незаконными.

При этом в письме высказывается озабоченность за судьбу производителей оружия и торговли им после принятия закона. Потери оружейной отрасли, по их мнению, будут миллиардными. Потери оружейной отрасли от принятия поправок к закону «Об оружии» составят 5 млрд рублей в год, утверждают в Союзе оружейников России.

В концерне «Калашников» (г. Ижевск), который выпускает и гражданское оружие, тоже выразили свою озабоченность:

– Принятые поправки – большой удар по развитию стрелкового спорта в России, – сообщила «Областной газете» сотрудник пресс-службы концерна Евгения Голикова. – Конечно, это скажется и на производстве оружия, и на его использовании. Станет сложнее купить его. В поправках ведь есть и ограничения по приобретению боеприпасов. А спортсмену-профессионалу нужно в год сделать не менее 25 тысяч выстрелов, чтобы поддерживать форму. Я общалась со многими спортсменами, поправки их не порадовали. И мы сейчас готовим коллективное обращение по этому поводу к президенту.

«Уже сейчас можно сказать, что новые поправки в закон «Об оружии» негативно отразятся на всей оружейной отрасли нашей страны, – говорится в обращении. – Увеличивается срок владения гладкоствольным оружием до покупки полуавтоматического оружия, «Ланкастеры» и «Парадоксы» попадают в категорию нарезного оружия – эти и другие поправки повлекут за собой изменения как для тех, кто делает оружие, так и для тех, кто его продает, покупает, регламентирует его хранение и использование. Специалисты концерна «Калашников» сейчас занимаются оценкой негативного экономического эффекта от новых требований закона, которые повлекут за собой, в том числе, сокращение сотрудников, снижение конструкторско-технологического потенциала предприятий группы компаний в части гражданского стрелкового оружия».

МНЕНИЕ Анатолий Гайдуков, охотник из Ревды с 40-летним стажем: – Здравое зерно в этом решении, конечно, есть. Но в нашей стране запретами ещё ни одну проблему не решили. Менталитет такой: если запрет несправедлив, вывернутся, да сделают по-своему. Десятилетиями складывалась практика начинать полноценно охотиться с 18 лет, а тут враз – ограничение. Многие мальчишки ведь с отцами в лесу уже не раз побывали, всё знают и умеют, особенно в отдалённых деревнях и сёлах. Теперь им ещё три года ждать. И что, отец не даст ему ружьё? Советская система обращения с охотничьим оружием была достаточно эффективной. Меня принимали в общество рыболовов и охотников с двумя рекомендациями от уважаемых людей, сдавали экзамен по охотминимуму, знанию правил охоты. Сейчас ничего этого нет, а зря…

В ТЕМУ Также недавно Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. «Сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов будет квалифицироваться как тяжкое преступление, что соответствует повышенной степени общественной опасности таких деяний, способствующих нелегальному распространению оружия», – отметил председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников. Итак, было: лишение свободы на срок от двух до четырёх лет, штраф 80 тысяч рублей, если в составе группы – пять-восемь лет и штраф до 200 тысяч рублей. Стало: лишение свободы на пять-восемь лет, в составе группы – 10–15 лет.

КСТАТИ С начала года сотрудники Управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Свердловской области провели около 16 638 проверок условий хранения оружия владельцами и выявили более 1149 нарушений правил в сфере оборота оружия и ведения частной охранной деятельности, к административной ответственности привлечено более 1000 граждан. За этот период на территории Свердловской области росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД изъяли 564 единицы оружия. Всего на территории Среднего Урала зарегистрировано более 79 962 владельцев оружия, которые имеют в собственности 146 053 единиц оружия, среди них гладкоствольного – 98 820, нарезного – 28 852.