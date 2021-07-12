Свердловские росгвардейцы участвуют в масштабном учении "Заслон-2021"

В нескольких субъектах РФ 12 июля началось оперативно-стратегическое учение Росгвардии "Заслон-2021". В мероприятии принимают участие подразделения росгвардейцев из Свердловской области.
Учение "Заслон-2021" продлится до 30 июля. Это мероприятие проводится с целью подготовки к совместным с Минобороны РФ манёврам (учениям) "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь нынешнего года, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Участники учений завершили слаживание и сейчас совершают марши к местам погрузки для отправления в районы выполнения задач. Подразделения Росгвардии будут перебрасывать с помощью военной авиации, железнодорожного и автомобильного транспорта.
В ходе учений сотрудников Росгвардии проверят на готовность к выполнению возложенных задач и повышения уровня профессиональной подготовки личного состава. Участники отработают комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.
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