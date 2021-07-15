Весть о пропавших: в Германии нашли могилы уральцев, погибших в лагере Хаммельбург

Наши земляки, супруги Инна Гладкова и Эдуард Гильман, которые раньше обитали в Екатеринбурге, а сейчас живут в Германии, после долгих поисков установили имена семи воинов-уральцев, считавшихся без вести пропавшими во время Великой Отечественной войны.
Люди постарше, наверное, помнят телепередачи Инны Марковны и серию её созданных на документальной основе книг «Екатеринбургские тайны». Инженер-машиностроитель Эдуард Соломонович после выхода на пенсию увлёкся историей нашего края, стал автором ряда исторических очерков и неутомимым помощником супруги в её творческих и издательских делах.
В последние годы они занимаются поиском воинов-уральцев, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Вспомните, как говорил генерал Серпилин в фильме по роману Константина Симонова «Живые и мёртвые»: «Умереть у всех на глазах я не боюсь. Я без вести пропасть боюсь…» Все красноармейцы, угодившие в плен, числились пропавшими без вести, о чём и сообщалось их родным. А в таком случае тем не полагалось никаких пенсий и льгот – только надежда, что, может быть, остались живыми ушедшие на войну дед, отец или брат…
Одна из последних находок Инны Гладковой и Эдуарда Гильмана – мемориал в память об умерших в плену на кладбище концлагеря для офицерского состава близ немецкого городка Хаммельбург (Бавария). Кладбище старое – ещё в Первую мировую войну здесь похоронены 58 русских солдат и офицеров. А во время Второй мировой через концлагерь Хаммельбург прошло около 18 тысяч человек и почти три тысячи похоронены именно здесь – на лагерном кладбище… «Наверняка здесь могут быть и уральцы», – решили Инна Гладкова и Эдуард Гильман, и начали поиски. Цель понятна – люди должны знать, что их родные не сгинули безвестно.
Наши земляки писали запросы в смоленский музей Великой Отечественной войны, в вяземский музей «Богородицкое поле», в Центральный архив Министерства обороны в Подольске, в музей Уральского военного округа, в военкомат Свердловской области…
Немцы, известные педанты, на каждого заключённого составляли карточки со всеми данными: дата и место рождения, откуда был призван, где и когда попал в плен, сколько раз пытался бежать и так далее. И большинство этих документов сохранилось, они переданы нашей стране после Победы и хранятся теперь в архиве Министерства обороны РФ в Подольске. Более того, в Германии энтузиастами-антифашистами была создана «Gedenkbuch» («Книга памяти») замученных и похороненных советских военнопленных на лагерном кладбище в Хаммельбурге. Предисловие к ней написал канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. На одном немецком портале в Интернете эта книга была опубликована ещё в 2002 году, и наши земляки-исследователи обнаружили этот сайт. Так Инна Гладкова и Эдуард Гильмани нашли имена семи воинов-уральцев в списках захороненных в Хаммельбурге:
- Василий Фёдорович Степанов, лейтенант, родился 15.08.1916, умер 26.02.1943.
- Андрей Петрович Агафонов, младший лейтенант, родился 27.10.1914, умер в лагере 21.08.1942, могила 296.
- Филипп Афанасьевич Ершаков, генерал-лейтенант, родился 22.01.1893, умер 09.06.1942, имеется надгробие.
- Алексей Васильевич Заравняев, фельдшер-санитар, родился 15.09.1907, умер 18.12.1942, могила 437.
- Дмитрий Васильевич Медведев, младший лейтенант, родился 14.06.1913, умер 25.11.1942, могила 415.
- Иван Федотович Михалищев, звание не указано, родился 20.10.1911, умер 10.12.1941.
- Василий Степанович Нифонтов, лейтенант, родился 01.08.1910, умер 10.01.1942.
Более подробная информация есть только о генерал-лейтенанте Филиппе Ершакове. Перед войной он был назначен командующим войсками Уральского военного округа. С началом войны ему приказали сформировать на Урале и возглавить 22-ю армию, которую сразу направили на Смоленщину, в резерв Ставки главного командования. Но этот резерв бросили в тяжёлые бои, и армия практически погибла. А командующий генерал-лейтенант Ершаков, дважды осенью 1941 года выводивший свои войска из окружения, с группой офицеров управления в октябре 1941 года близ города Сухиничи попал в плен.
Об остальных шести уральцах информации в открытых источниках нет. Если кто-то из наших читателей нашёл в этом списке своих родственников и хочет рассказать о них более подробно, сообщите нам в редакцию.
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- Опубликовано в №127 от 16.07.2021 под заголовком «В Германии нашли могилы уральцев, погибших в лагере Хаммельбург»