Весть о пропавших: в Германии нашли могилы уральцев, погибших в лагере Хаммельбург

Надгробие на могиле генерала Ершакова. Фото: Эдуард Гильман

Наши земляки, супруги Инна Гладкова и Эдуард Гильман, которые раньше обитали в Екатеринбурге, а сейчас живут в Германии, после долгих поисков установили имена семи воинов-уральцев, считавшихся без вести пропавшими во время Великой Отечественной войны.

Люди постарше, наверное, помнят телепередачи Инны Марковны и серию её созданных на документальной основе книг «Екатеринбургские тайны». Инженер-машиностроитель Эдуард Соломонович после выхода на пенсию увлёкся историей нашего края, стал автором ряда исторических очерков и неутомимым помощником супруги в её творческих и издательских делах.

В последние годы они занимаются поиском воинов-уральцев, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Вспомните, как говорил генерал Серпилин в фильме по роману Константина Симонова «Живые и мёртвые»: «Умереть у всех на глазах я не боюсь. Я без вести пропасть боюсь…» Все красноармейцы, угодившие в плен, числились пропавшими без вести, о чём и сообщалось их родным. А в таком случае тем не полагалось никаких пенсий и льгот – только надежда, что, может быть, остались живыми ушедшие на войну дед, отец или брат…

Одна из последних находок Инны Гладковой и Эдуарда Гильмана – мемориал в память об умерших в плену на кладбище концлагеря для офицерского состава близ немецкого городка Хаммельбург (Бавария). Кладбище старое – ещё в Первую мировую войну здесь похоронены 58 русских солдат и офицеров. А во время Второй мировой через концлагерь Хаммельбург прошло около 18 тысяч человек и почти три тысячи похоронены именно здесь – на лагерном кладбище… «Наверняка здесь могут быть и уральцы», – решили Инна Гладкова и Эдуард Гильман, и начали поиски. Цель понятна – люди должны знать, что их родные не сгинули безвестно.

Наши земляки писали запросы в смоленский музей Великой Отечественной войны, в вяземский музей «Богородицкое поле», в Центральный архив Министерства обороны в Подольске, в музей Уральского военного округа, в военкомат Свердловской области…

Немцы, известные педанты, на каждого заключённого составляли карточки со всеми данными: дата и место рождения, откуда был призван, где и когда попал в плен, сколько раз пытался бежать и так далее. И большинство этих документов сохранилось, они переданы нашей стране после Победы и хранятся теперь в архиве Министерства обороны РФ в Подольске. Более того, в Германии энтузиастами-антифашистами была создана «Gedenkbuch» («Книга памяти») замученных и похороненных советских военнопленных на лагерном кладбище в Хаммельбурге. Предисловие к ней написал канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. На одном немецком портале в Интернете эта книга была опубликована ещё в 2002 году, и наши земляки-исследователи обнаружили этот сайт. Так Инна Гладкова и Эдуард Гильмани нашли имена семи воинов-уральцев в списках захороненных в Хаммельбурге:

Василий Фёдорович Степанов , лейтенант, родился 15.08.1916, умер 26.02.1943.

, лейтенант, родился 15.08.1916, умер 26.02.1943. Андрей Петрович Агафонов , младший лейтенант, родился 27.10.1914, умер в лагере 21.08.1942, могила 296.

, младший лейтенант, родился 27.10.1914, умер в лагере 21.08.1942, могила 296. Филипп Афанасьевич Ершаков , генерал-лейтенант, родился 22.01.1893, умер 09.06.1942, имеется надгробие.

, генерал-лейтенант, родился 22.01.1893, умер 09.06.1942, имеется надгробие. Алексей Васильевич Заравняев , фельдшер-санитар, родился 15.09.1907, умер 18.12.1942, могила 437.

, фельдшер-санитар, родился 15.09.1907, умер 18.12.1942, могила 437. Дмитрий Васильевич Медведев , младший лейтенант, родился 14.06.1913, умер 25.11.1942, могила 415.

, младший лейтенант, родился 14.06.1913, умер 25.11.1942, могила 415. Иван Федотович Михалищев, звание не указано, родился 20.10.1911, умер 10.12.1941.

звание не указано, родился 20.10.1911, умер 10.12.1941. Василий Степанович Нифонтов, лейтенант, родился 01.08.1910, умер 10.01.1942.

Более подробная информация есть только о генерал-лейтенанте Филиппе Ершакове. Перед войной он был назначен командующим войсками Уральского военного округа. С началом войны ему приказали сформировать на Урале и возглавить 22-ю армию, которую сразу направили на Смоленщину, в резерв Ставки главного командования. Но этот резерв бросили в тяжёлые бои, и армия практически погибла. А командующий генерал-лейтенант Ершаков, дважды осенью 1941 года выводивший свои войска из окружения, с группой офицеров управления в октябре 1941 года близ города Сухиничи попал в плен.

Об остальных шести уральцах информации в открытых источниках нет. Если кто-то из наших читателей нашёл в этом списке своих родственников и хочет рассказать о них более подробно, сообщите нам в редакцию.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».