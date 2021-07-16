В Свердловской области завершился весенний призыв

В Центральном военном округе на службу отправилось более 52 тысяч призывников. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в связи с завершением весенней призывной кампании закрылся сборный пункт. Нести службу в Вооружённых силах РФ отправились более четырёх тысяч свердловчан.

По итогам весеннего призыва Свердловская область полностью выполнила норму, которая была установлена Минобороны РФ. За время отправки призывников на службу на территории сборного пункта в Егоршино вспышек новой коронавирусной инфекции не было. «Срывов сроков отправки призывников к месту несения службы не допущено. Все призывники благополучно прибыли. Необходимые противоэпидемические меры соблюдаются», - рассказали «Областной газете» в военном комиссариате Свердловской области.

Всего же в текущем году для прохождения службы в Вооруженных силах РФ и других воинских формированиях в ходе весенней призывной кампании в регионах России было призвано более 134 тысяч человек. В Центральном военном округе (ЦВО) служить на благо Родины отправились более 52 тысяч призывников, что составляет порядка 40% от всероссийского числа новобранцев, сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦВО.

В Минобороны РФ уточнили, что всего по России в научные и научно-производственные роты направлено более 350 молодых людей (всего в научных ротах служат более 650 человек). В спортивные роты, куда направляются члены сборной РФ по олимпийским видам спорта, - более 150 человек (в спортивных ротах служат около 400 человек).

В военном ведомстве добавили, что для перевозки призывников было задействовано более 25 воинских эшелонов, свыше 45 рейсов военной авиации, более 65 чартерных рейсов гражданской авиации, порядка 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. Такое внимание вопросу транспортировки личного состава было уделено ради снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что в России это уже третий призыв на военную службу в условиях пандемии COVID-19. Барьерный контроль и тестирование призывников позволили не допустить к службе более 3,5 тысячи граждан, заражённых коронавирусом.

В весенний призыв 2020 года из Свердловской области служить отправились также более 4 тысяч призывников.

Напомним, указ о весеннем призыве в армию Президент России Владимир Путин подписал 29 марта.