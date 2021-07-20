Владимир Путин предложил увеличить срок службы высших офицеров

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, позволяющий продлевать срок службы высшим офицерам, если те достигли предельного возраста. Срок действия нового контракта для маршалов, генералов армии, адмиралов флота будет устанавливать глава государства.
Изменения предлагается внести в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас, согласно документу, предельный срок пребывания на службе для высших офицеров - 65 лет.
"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона <...> предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении", — говорится в пояснительной записке
Имеющим звание генерал-полковника и адмирала срок службы будут продлевать до достижения ими 70 лет.
Законопроект размещён на электронном портале нижней палаты парламента.