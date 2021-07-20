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Общество / Армия и оборона
20 июля 2021, 10:04

Владимир Путин предложил увеличить срок службы высших офицеров

Владимир Путин

Срок нового контракта для маршалов, генералов армии и адмиралов флота будет устанавливать президент Российской Федерации.Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, позволяющий продлевать срок службы высшим офицерам, если те достигли предельного возраста. Срок действия нового контракта для маршалов, генералов армии, адмиралов флота будет устанавливать глава государства.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас, согласно документу, предельный срок пребывания на службе для высших офицеров - 65 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона <...> предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении", — говорится в пояснительной записке

Имеющим звание генерал-полковника и адмирала срок службы будут продлевать до достижения ими 70 лет.

Законопроект размещён на электронном портале нижней палаты парламента.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа
Областная газета Свердловской области

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