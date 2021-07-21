Владимиру Путину показали новейший истребитель Checkmate

Новейший истребитель Checkmate относится к пятому поколению. Фото: пресс-служба Кремля

В подмосковном Жуковском стартовала работа 15-го авиакосмического салона МАКС-2021, который посетил Президент России Влалимир Путин. Там ему представили новинки авиационно​​​​-космической отрасли, в том числе истребитель пятого поколения Checkmate.

"МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу. В общей сложности – непосредственно или дистанционно – на его площадках работает свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира", - передаёт пресс-служба Кремля слова главы государства, сказанные на полях авиасалона.

Одним из ключевых участников салона стал истребитель пятого поколения Checkmate. Его разработкой занималось Опытное конструкторское бюро Павла Сухого (ОКБ Сухого, входит в госкорпорацию "Ростех"). Как рассказали в пресс-службе "Ростеха", поддержку работы пилота оказывают средства искусственного интеллекта. Кроме того, истребитель мало заметен и обладает высокими лётно-техническими характеристиками. Также он оснащён внутрифюзеляжным отсеком для авиационных ракет. На выставке рядом с истребителем были размещены три образца ракетного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

"Предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями", - цитирует директора Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрия Слюсаря ТАСС.

В процессе производства лёгкого тактическеского однодвигательного самолёта (ЛТС) Checkmate используются суперкомпьютерные технологии. В госкорпорации считают, что объём заказов может составить 300 аппаратов. Первый полёт истребителя планируют на 2023 год.

Фото: Пресс-служба Кремля

Напомним, на выставке также был представлен лёгкий многоцелевой моноплан ЛМС-901 "Байкал", разработанный на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) для замены старого трудяги местных авиалиний биплана Ан-2, который в народе прозвали "кукурузником".

На полях салона Владимир Путин также провёл накануне совещание с представителями отрасли по вопросам реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.