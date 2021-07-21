Евгений Куйвашев подписал документ о призыве запасников на военные сборы в 2021 году

Главам муниципалитетов Среднего Урала поручено организовать перевозку граждан к местам проведения сборов. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о призыве граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в 2021 году. Контроль за исполнением распоряжения возложен на замгубернатора региона Азата Салихова.

Новым документом, опубликованным на портале правовой информации Свердловской области, губернатор рекомендовал Военному комиссариату региона отправить запасников на военные сборы в согласованные с правительством региона сроки, компенсировать понесённые расходы организациям, сотрудники которых призваны на военные сборы и предоставить сведения о проведённых мероприятиях до 20 января 2022 года.

Кроме того, ГУ МВД РФ по Свердловской области нужно будет проводить розыск и при необходимости задержание граждан, уклоняющихся от военных сборов. Также полицейские должны будут обеспечить общественную безопасность в местах, где осуществляется сбор запасников.

Главам муниципалитетов Среднего Урала поручено организовать перевозку граждан к местам проведения сборов и предоставить отчёты о том, как проводились соответствующие мероприятия.

Напомним, указ о призыве запасников на военные сборы в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал ещё в апреле.

К слову, на прошлой неделе в Свердловской области завершилась весенняя призывная кампания. Нести службу в Вооружённых силах РФ отправились более четырёх тысяч свердловчан.