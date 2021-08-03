Полковник в отставке установил стелу в Компрессорном в память защитников Отечества

Ветераны-даманцы на открытии памятной стелы. В форме – полковник в отставке Валерий Сидоров. Фото: Из личного архива Валерия Сидорова

Гранитная стела в память о погибших защитниках Отечества теперь встречает всех, кто въезжает в коттеджный посёлок Чистые Ручьи (микрорайон Компрессорный) в Екатеринбурге. Место выбрано не случайно – в городском парке, в окружении «оборонных улиц»: Фронтовых Радистов, Военных Строителей, Даманцев, Оборонной и Дальнереченской.

Мысль о том, чтобы увековечить в Екатеринбурге память тех, кто воевал на острове Даманском, давно не давала покоя председателю Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов войны на острове Даманском, полковнику в отставке Валерию Сидорову, который недавно отметил 80-летие. Хлопотать о том, чтобы в столице Урала появилась улица имени даманцев и радиотелеграфистов, призванных на Великую Отечественную войну из Свердловска, Валерий Николаевич начал в 2012 году, и его старания увенчались успехом.

– В центре Екатеринбурга все улицы имеют названия, а в новых районах есть свои установки на наименования улиц – например, в Академическом их называют в честь учёных, – рассказывает «Облгазете» Валерий Сидоров. – И вот я случайно узнал, что появился новый коттеджный посёлок, где у улиц нет названий. В результате три улицы, Даманцев, Фронтовых Радистов и Военных Строителей – назвали по моей инициативе.

В этом же году Валерий Николаевич решил установить стелу в честь защитников Отечества и одновременно информировать людей о том, с чем связано название улиц «военного назначения» в Чистых Ручьях. После долгих согласований с администрацией Екатеринбурга и администрацией Октябрьского района ему это удалось – всё за свой счёт. Теперь любой житель и гость посёлка, подойдя к стеле, может прочитать, что улица Оборонная названа в честь всех ветеранов Великой Отечественной войны, улица Фронтовых Радистов – в честь военных радиотелеграфистов, улица Военных Строителей – в честь строителей, внёсших вклад в развитие Екатеринбурга в 70–80-е годы XX века. А улица Даманцев увековечивает память защитников рубежей Отечества на острове Даманском, Дальнереченская носит одноимённое название с городом, где установлен мемориал защитникам острова Даманского.

– Мы разыскивали даманцев через военкоматы по всей Свердловской области, – рассказывает Валерий Сидоров. – Нашли 28 человек. Пятерых уже нет – время берёт своё. Трое не смогли подтвердить своё участие документально, но всё равно они с нами, в нашей организации. Здесь, в Екатеринбурге, живёт вдова погибшего начальника пограничной заставы Ивана Стрельникова. Казалось бы – где Екатеринбург, а где Даманский, но так случилось, что и уральцы причастны к той давней истории.

СПРАВКА «ОГ» Военный конфликт между СССР и Китаем произошёл после многочисленных провокаций 2 марта 1969 года на острове Даманском, посреди реки Уссури. Советская сторона считала остров Даманский своим, а китайская – своим. Валерий Сидоров в то время был начальником радиорелейной станции, которая обеспечивала связь командования Дальневосточного военного округа с Генеральным штабом Министерства обороны СССР. Впоследствии остров признали китайской территорией.

Опубликовано в №140 от 04.08.2021