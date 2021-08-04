Одной из площадок форума "Армия-2021" станет Екатеринбург

Военно-технический форум "Армия-2021" пройдёт на трёх площадках Центрального военного округа. Это Екатеринбург, Самарская и Новосибирская области.
Он пройдёт в период с 26 по 28 августа, сообщает пресс-служба ЦВО. В столице Урала зрителям представят реконструкции крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Яссо-Кишиневская и Смоленская операций, Курская битвы.
"Мероприятия состоятся на полигоне Рощинский в Самарской области, военном аэродроме Толмачёво в Новосибирской области и полигоне Свердловский в Екатеринбурге. В рамках форума посетителям будут продемонстрированы современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировка военнослужащих видов и родов войск ВС РФ", - говорится в сообщении.
Екатеринбург уже не в первый раз принимает военно-технический форум. Уральская столица принимала его в 2018, 2019 и 2020 годах.
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