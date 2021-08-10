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10 августа 2021, 17:54

Минобороны РФ получило от УВЗ партию танков Т-90М «Прорыв»

Танки Т-90М считаются самыми передовыми в своём семействе. Фото: Уралвагонзавод

Танки Т-90М считаются самыми передовыми в своём семействе. Фото: Уралвагонзавод

Уралвагонзавод в рамках гособоронзаказа поставил в войска новые и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки. Об этом сообщил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в рамках Единого дня приёмки военной продукции.

Начальник группы 47-го военного представительства, которое аккредитовано на Уралвагонзаводе (УВЗ), Сергей Киселёв рассказал, что каждый танк проходит приёмосдаточные испытания. Пресс-служба Ростеха передаёт, что военпред лично проверяет работу всех систем с мест механика-водителя, наводчика-оператора и командира.

«Подготовка и освоение серийного производства танков Т-90М на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний», - подчеркнул Владимир Рощупкин.

Водитель-испытатель сборочного цеха Уралвагонзавода Александр Гизатуллин в свою очередь отметил, что новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» позволяет танку быстро разгоняться и быть лёгким в управлении.

«За рычагами Т-90М чувствуешь себя очень уверенно. Улучшены условия и у наводчика с командиром. Современная боевая техника насыщена электроникой, что значительно повышает точность и эффективность боевых машин», – поделился Александр Гизатуллин.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что до конца года в Вооружённые силы России поступят 65 серийных танков Т-90М «Прорыв» и 20 новейших танков Т-14 «Армата», передаёт ТАСС.

Справка

Т-90М является самым современным танком семейства Т-90 и наиболее приспособлен к условиям современного боя. Т-90М — глубоко переработанная боевая машина, которая получила новые башню, двигатель, трансмиссию, ходовую часть, вспомогательное оборудование, в том числе современный панорамный прицел командира и автоматизированную систему управления огнём. Благодаря современным средствам связи танки «Прорыв» могут действовать в единой системе управления тактического звена скоординировано с другими видами и родами войск.

Областная газета Свердловской области

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