Более 800 свердловчан будут служить по контракту… резервистами

Женщин в мобилизационный людской резерв не зачисляют – только мужчин Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области активизировалась работа по набору граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный людской резерв Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара региона полковник Сергей Чирков.

По словам военкома, набор военнослужащих запаса в армейский мобилизационный резерв ведётся в Свердловской области с 2019 года и сейчас соответствующие контракты заключены с 40 свердловскими запасниками. Но в последнее время эту работу усилили: до конца 2021 года планируется отобрать в категорию резервистов ещё 800 человек.

Заметим, что в мобилизационный людской резерв на добровольной основе могут быть зачислены граждане, прошедшие ранее действительную воинскую службу. В отличие от остальных военнослужащих запаса, резервисты заключают с военным ведомством контракт, в соответствии с которым могут привлекаться к проведению мероприятий по боевой подготовке воинских частей и соединений, к которым они приписаны. Эти мероприятия могут проходить как в виде военных сборов, так и в виде вызовов на службу в отдельные дни. Общая продолжительность участия в подобных мероприятиях за время пребывания гражданина в резерве может достигать двух лет.

В соответствии с заключённым контрактом военнослужащий, зачисленный в резерв, получает ежемесячное довольствие от 3 000 до 10 000 рублей (в зависимости от воинской должности) и выплаты за привлечение к разовым мероприятиям боевой подготовки – от 1 000 до 3 000 рублей в день. За привлечение к сборам резервисту выплачивают от 33 до 73 тысяч рублей в месяц.

Первый контракт на пребывание в резерве заключается на три года, последующие – на 3,5 года вплоть до достижения резервистом предельного возраста пребывания в запасе Вооружённых сил.

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