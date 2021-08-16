В селе Баженовском перезахоронили останки солдата

Заупокойную службу по убиенному воину провёл настоятель прихода во имя Покрова Божией Матери села Байкалово отец Евгений Фото: Андрей Бахтин

В минувшее воскресенье в селе Баженовском Байкаловского муниципального района перезахоронили останки бойца Красной Армии, погибшего в Великую Отечественную войну в карельских лесах. Вернуть прах погибшего солдата на родину помогли участники поисковых отрядов Республики Карелия и Свердловской области.

– Мы шесть лет выезжаем в Карелию на «Вахту памяти». В прошлом году карельские ребята-поисковики сообщили нам, что нашли останки нашего земляка, – рассказывает руководитель поискового отряда «Зов» городского округа Богданович Ираида Семенихина. – Целый год мы искали родственников погибшего бойца, но их не оказалось, и тогда мы вышли на администрацию Байкаловского муниципального района, откуда родом солдат, с просьбой о перезахоронении его на родине.

Останки солдата в одиночном захоронении нашли возле деревушки Падозеро поисковики отряда «Единство» Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений». Вместе с останками обнаружили и заполненный солдатский медальон, хотя красноармейцы часто оставляли такие пеналы пустыми – заполнять их считалось плохой приметой. Слова записки плохо читались, но их удалось расшифровать. Принадлежали останки уроженцу деревни Палецкова Баженовского сельского совета на тот момент Еланского района Павлу Григорьевичу Фалалееву. Он был призван в июле 1941 года Таборинским райвоенкоматом, где в то время работал на лесозаготовках.

О судьбе солдата выяснить удалось немного: служил в 588-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 313-й стрелковой дивизии, которая в 1941 году вела ожесточённые бои с наступающими на Петрозаводск финскими войсками. Наш земляк повоевал недолго, погиб в сентябре 1941 года.

Этим летом останки бойца торжественно передали уральским поисковикам, которые доставили их на Средний Урал. Впервые байкаловская земля принимала прах воина, павшего на той жестокой войне за тысячи километров от своей малой родины. Администрация Байкаловского муниципального района и Баженовского сельского поселения постарались сделать это максимально торжественно: в церемонии принимали участие почётный караул, оркестр и салютная группа одного из подразделений Центрального военного округа, представители ветеранских организаций, а также ребята и девчонки из пяти поисковых отрядов Свердловской области. Среди участников торжественного перезахоронения останков воина была и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Её поразило то, как откликнулись на это событие сами сельчане.

– Пришли проводить своего солдата, наверное, все жители села Баженовское, – отметила в разговоре с журналистом «Облгазеты» Татьяна Мерзлякова. – Когда после митинга процессия двинулась на кладбище, из каждого дома по пути её следования выходили люди.