Главный военный храм ЦВО возведут в Верхней Пышме

Непременные участники торжественных воинских ритуалов – солдаты роты Почётного караула ЦВО. Фото: Пресс-служба ЦВО

Торжественная закладка первого камня главного военного храма Центрального военного округа (ЦВО) прошла в минувшую субботу в окружном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме.

Старт строительству нового культового сооружения дал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, а молебен в честь этого события провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Сообщается, что храм будет освящён во имя Святого благоверного князя Александра Невского – особо почитаемого в нашей стране великого полководца и дипломата, защитника Отечества, признанного одним из главных символов духовного единства и ратного подвига русского народа.

Как известно, Александр Невский является покровителем Сухопутных войск России, а начало строительства храма в его честь приурочено к отмечаемому в 2021 году 800-летию со дня его рождения.

Обращаясь к военнослужащим и ветеранам военной службы, членам их семей, жителям Верхней Пышмы и гостям города, пришедшим на церемонию начала строительства, генерал-полковник Лапин подчеркнул, что храм военного округа – место памяти и молитвы обо всех воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины. Место, где будут особо чтиться и сохраняться духовные традиции Российской армии, проводиться важнейшие воинские ритуалы.

Командующий войсками округа также напомнил, что в нашей стране испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов российского воинства, чтобы прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их новым поколениям.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, возводимое из дерева в традиционном русском стиле пятикупольное здание военной церкви с 22-метровой колокольней станет архитектурной доминантой окружного парка культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме. Площадь основного внутреннего помещения храма составит 280 квадратных метров и сможет вмещать 250 человек, а в цокольном этаже здания разместится баптистерий с купелью для совершения таинства крещения и музей истории военного духовенства России.

Сдать объект в эксплуатацию строители обещают к 2025 году. Храм, как и сам парк, в котором он разместится, будет открыт для свободного посещения всеми желающими.

Справка «ОГ» Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот» по распоряжению министра обороны России был открыт в городе Кубинке Московской области в июне 2015 года. После этого военное ведомство приняло решение об открытии подобных парков во всех регионах страны. В соответствии с этим решением парк «Патриот» Центрального военного округа открыли летом 2019 года в Верхней Пышме Свердловской области. А в прошлом году в парке «Патриот» в Кубинке было завершено строительство главного храма Минобороны России (см. «ОГ» №104 от 16.06.2020). Теперь же пришёл черёд строительства военного храма ЦВО.

Закладной камень на месте будущего храма в парке «Патриот», Верхняя Пышма. Фото: Пресс-служба ЦВО

В торжестве по случаю начала строительства храма приняли участие представители командования ЦВО, Екатеринбургской и Верхотурской епархий, руководства УрФО, правительства Свердловской области. Фото: Пресс-служба ЦВО

Закладной камень будущего храма освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Фото: Пресс-служба ЦВО