Начальником межмуниципального отделения МВД в Верхней Пышме назначен Артём Талькин

Артём Талькин был удостоен медалей МВД России "За отличие в службе" III и II степени. Фото: официальная группа МО МВД "Верхнепышминский" в соцсети "ВКонтакте".

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков утвердил главу МО МВД России "Верхнепышминский". Им стал подполковник полиции Артём Талькин.

Как сказано в посте, опубликованном в группе МО МВД "Верхнепышминский" в соцсети "ВКонтакте", Артём Талькин родился в деревне Чекунова Туринского района 9 ноября 1983 года. В 2002 году он поступил в Нижнетагильскую специальную среднюю школу милиции, а затем в 2004 году продолжил служить в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями.

В 2010 году Артём Талькин окончил Уральский юридический институт МВД РФ. После окончания вуза, он исполнял обязанности главы территориального органа, а в 2018 году получил должность начальника МО МВД РФ "Ирбитский".

Артём Талькин был удостоен медалей МВД России "За отличие в службе" III и II степени. Подполковник женат, воспитывает двоих сыновей.