В Екатеринбурге пройдёт окружной этап форума «Армия»

Учебные бои на полигоне «Свердловский» – наиболее зрелищные мероприятия ежегодного форума «Армия» Фото: Павел Ворожцов

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке был дан старт Международному военно-техническому форуму «Армия-2021». В церемонии открытия форума принял участие Президент России Владимир Путин.

Напомним, что с 2016 года форум «Армия» проходит не только в столице, но и в тех городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и крупных войсковых объединений. Как рассказал журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в Екатеринбурге основные мероприятия форума «Армия-2021» будут проходить 26, 27 и 28 августа с 9:00 до 17:30 местного времени на войсковом полигоне «Свердловский».

На 26 и 28 августа запланировано проведение динамических показов боевых возможностей войск округа с эпизодом освобождения захваченного террористами населённого пункта. 28 августа посетителям полигона покажут военно-историческую реконструкцию боевых эпизодов блестяще проведённой советскими войсками в 1944 году Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции. Ежедневно на форуме будут также проходить показательные выступления подразделений спецназа, роты почётного караула, спортсменов-парашютистов.

А на стационарных площадках организаторы форума развернут 15 тематических экспозиций, где выставят как состоящую сегодня на вооружении войск, так и раритетную военную технику, а также образцы продукции ведущих оборонных предприятий Урала. Боевые машины будут доступны всем для осмотра и фотографирования. Как и оборудованный на полигоне макет «партизанской деревни» с землянками, в которых гости форума смогут ознакомиться с бытом народных мстителей, их оружием, средствами связи, одеждой.

В рамках научно-деловой программы форума пройдёт научно-практическая конференция на тему: «Наука и технологии в интересах обороны и безопасности» с участием специалистов Уралтрансмаша, завода имени М.И. Калинина, предприятия «Вектор», 9-го артиллерийского завода. А программа культурно-досуговая будет насыщена выступлениями военных и гражданских творческих коллективов, работой площадок национальной и военной кухни.

В спортивном секторе будут работать участки авиамоделирования, стрельбы из лука и пневматического оружия, метания гранаты. Все желающие смогут принять там участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, а для радиолюбителей военные связисты развернут площадку, на которой можно будет пройти начальный курс обучения азбуке Морзе и работы на телеграфном ключе.

По опыту прошлых лет ожидается, что большой популярностью у посетителей будет пользоваться медицинский модуль, где гости форума смогут получить консультацию военных врачей-специалистов, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом, пройти ЭКГ, ультразвуковую диагностику и флюорографию.

Традиционно на полигоне будут также работать детские площадки, игровые зоны для страйкбола и лазертага, скалодром, картинговая трасса. Десантники ЦВО проведут обучение юных посетителей прыжкам с парашютной вышки, а военнослужащие мотострелкового соединения – катание на бронемашинах БТР-80, «Тайфун» и «Тигр».

По традиции на форуме «Армия» раритетное оружие соседствует с современным Фото: Павел Ворожцов

КСТАТИ Генерал Лапин напомнил, что в связи с проведением форума в условиях активного противодействия коронавирусной инфекции все объекты полигона пройдут спецобработку, а при въезде на него будут развёрнуты пункты дезинфекции въезжающих транспортных средств, барьерные рубежи термометрии и организована бесплатная выдача медицинских защитных масок посетителям.

Непременные участники форума «Армия» – спортсмены-парашютисты ЦВО Фото: Павел Ворожцов

Возможность пострелять из боевого оружия привлекает на форум «Армия» многих уральцев Фото: Павел Ворожцов

Дети – привилегированные посетители полигона «Свердловский» в дни работы ежегодного форума «Армия» Фото: Павел Ворожцов