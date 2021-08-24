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Общество / Армия и оборона
24 августа 2021, 20:19

Владимир Путин заявил, что силовики и курсанты также получат выплаты по 15 тысяч для военных

Владимир Путин

Он подчеркнул, что такая мера поддержки должна быть также распространена на курсантов военных училищ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей всем военнослужащим независимо от звания. Он подчеркнул, что такая мера поддержки должна быть распространена, в том числе, и на курсантов военных училищ.

По мнению главы государства, эти единовременные выплаты должны быть равны для всех военнослужащих.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звёзд на погонах, ну извините, все в данном случае должны быть равны, как в бане. Никаких разговоров на этот счёт здесь не должно быть", - сказал Владимир Путин.

Как сообщается на сайте Кремля, Президент РФ также поручил распространить эти выплаты на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже сегодня, 24 августа, соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единоразовые выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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