В Свердловской области форум "Армия-2021" посетило 50 тысяч человек

Некоторые посещали форум семьями. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области завершился форум "Армия - 2021". За неполную неделю его посетило 50 тысяч уральцев.

Посетители увидели около 400 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. Также там была представлена историческая военная техника.

На Урале широкой публике представили поисково-эвакуационную машину-амфибию (ПЭМ-1) "Синяя птица", зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", модернизированный вертолёт Ми-26, боевая машина поддержки танков (БМП-Т) "Терминатор" и легковой автомобиль группы разминирования (САГР), сообщает пресс-служба ЦВО.

Также гости форума могли посетить "Партизанскую деревню" и познакомиться с бытом партизан времён Великой Отечественной войны. Отличительной особенностью форума в Екатеринбурге стало проведение масштабной военно-исторической реконструкции боевых эпизодов Ясско-Кишинёвской операции Великой Отечественной войны.

Самым зрелищным элементом, стал динамический показ, где военнослужащие показали элементы захвата населенного пункта и уничтожение условного противника. Публике была показана рабата авиации как армейской, так и оперативно тактической, танковые экипажи выполнили элементы ведения наступательного боя, танковую карусель.

Напомним, Екатеринбург стал одной их трёх площадок ЦВО, где прошёл форум. "Областная газета" подготовила фоторепортаж с мероприятий.