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31 августа 2021, 13:38

Владимир Путин подписал указы о выплатах в 15 тысяч рублей военным и силовикам

Военнослужащие

Выплаты военным планируют произвести в сентябре 2021 года, однако в отдельных случаях они могут быть произведены позднее. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении единовременных выплат российским силовикам и военнослужащим. Они получат по 15 тысяч рублей уже в сентябре.

Согласно первому указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, выплаты полагаются военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт на прохождение военной службы.

Как сказано в другом документе, единовременные выплаты коснутся сотрудников следующих структур:

  • прокуратуры;
  • Следственного комитета;
  • МВД;
  • учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
  • органов принудительного исполнения;
  • Государственной противопожарной службы;
  • таможенных органов;
  • национальной гвардии РФ.

Также по 15 тысяч рублей получат лица, имеющие специальные звания полиции, и начальствующий состав федеральной фельдъегерской связи.

Выплаты планируют произвести в сентябре 2021 года, однако в отдельных случаях они могут быть произведены позднее. Оба указа вступили в силу 30 августа.

Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.

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Областная газета Свердловской области

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