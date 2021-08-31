Владимир Путин подписал указы о выплатах в 15 тысяч рублей военным и силовикам

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении единовременных выплат российским силовикам и военнослужащим. Они получат по 15 тысяч рублей уже в сентябре.
Согласно первому указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, выплаты полагаются военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт на прохождение военной службы.
Как сказано в другом документе, единовременные выплаты коснутся сотрудников следующих структур:
- прокуратуры;
- Следственного комитета;
- МВД;
- учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- органов принудительного исполнения;
- Государственной противопожарной службы;
- таможенных органов;
- национальной гвардии РФ.
Также по 15 тысяч рублей получат лица, имеющие специальные звания полиции, и начальствующий состав федеральной фельдъегерской связи.
Выплаты планируют произвести в сентябре 2021 года, однако в отдельных случаях они могут быть произведены позднее. Оба указа вступили в силу 30 августа.
Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.
Читайте также:
Российские пенсионеры получат единовременные выплаты 2 сентября.
Свердловчане оценили президентские выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей.