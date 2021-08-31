Владимир Путин подписал указы о выплатах в 15 тысяч рублей военным и силовикам

Выплаты военным планируют произвести в сентябре 2021 года, однако в отдельных случаях они могут быть произведены позднее. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении единовременных выплат российским силовикам и военнослужащим. Они получат по 15 тысяч рублей уже в сентябре.

Согласно первому указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, выплаты полагаются военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт на прохождение военной службы.

Как сказано в другом документе, единовременные выплаты коснутся сотрудников следующих структур:

прокуратуры;

Следственного комитета;

МВД;

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

органов принудительного исполнения;

Государственной противопожарной службы;

таможенных органов;

национальной гвардии РФ.

Также по 15 тысяч рублей получат лица, имеющие специальные звания полиции, и начальствующий состав федеральной фельдъегерской связи.

Выплаты планируют произвести в сентябре 2021 года, однако в отдельных случаях они могут быть произведены позднее. Оба указа вступили в силу 30 августа.

Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.

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