Минобороны нарастит число резервистов в армии

В Калининградскую область были переброшены подразделения для участия в военных учениях. Фото: Александр Зайцев

Минобороны РФ планирует нарастить численность резервистов в армии. Однако в ведомстве не стали уточнять, сколько резервистов насчитывается сегодня и на сколько это число возрастёт.

Как сообщили в пресс-службе министерства, для участия в учениях «Запад-2021» в Калининградскую область были переброшены военные подразделения, укомплектованные резервистами. Манёвры пройдут с 10 по 16 сентября. Резервисты «совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину».

Напомним, что впервые резервистов стали привлекать к подготовке Вооружённых сил в 2016 году. Отметим, что граждане, зачисленные в мобилизационный резерв, получают современную экипировку, денежные выплаты, все виды довольствия, а также квалифицированную медпомощью.

Как писала «Областная газета», в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ вступил в законную силу 26 апреля. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военные сборы и проведением этих сборов, было поручено Правительству РФ и органам исполнительной власти в регионах страны.