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Общество / Армия и оборона
8 сентября 2021, 17:43

В Свердловской области более 200 курсантов отработали подводное вождение танка

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Танкисты провели учения по покиданию затопленной боевой машины. Фото: пресс-служба ЦВО

Уральские танкисты освоили подводное вождение на вододроме в Свердловской области. Учения состоялись в преддверии Дня танкиста, который отмечается в России во второе воскресенье сентября.

В них приняли участие более 200 курсантов окружного учебного центра Центрального военного округа (ЦВО). В ходе преодоления водной преграды экипажи погружались на глубину до 3,5 метров, преодолевая в подводном положении преграду шириной порядка 200 метров.

Фото: пресс-служба ЦВО

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, в условиях полного отсутствия визуальных ориентиров механики-водители управляли боевыми машинами, используя гирополукомпасы, которые позволяют ориентироваться в пространстве при полном отсутствии видимости.

Кроме того, курсанты отработали действия по эвакуации из затопленного танка. Без этого они не получили бы допуск к подводному вождению. Танкисты прошли курс легководолазной подготовки на специальном затапливаемом макете танка. Они отработали нормативы по использованию изолирующего противогаза и покиданию боевой машины в случае остановки двигателя.

Фото: пресс-служба ЦВО

Окружной учебный центр ЦВО является крупнейшим в Вооруженных Силах Российской Федерации учебным заведением по подготовке младших специалистов для общевойсковых подразделений. На вооружении Центра находятся танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Как писала «Областная газета», марки с уральскими танками стали частью исторической серии «История отечественного танкостроения», посвящённой 100-летию этой отрасли в России. Тираж «танковых» марок составляет 104 тысячи штук.

Областная газета Свердловской области

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