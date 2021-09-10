В России и Белоруссии стартовали военные учения с участием 200 тысяч человек

Манёвры проходят одновременно на 14 полигонах. Фото: Минобороны РФ

В вооружённых силах России и Белоруссии стартовали совместные стратегическое учения «Запад-2021». Манёвры проходят на участке протяжённостью более двух тысяч километров – от побережья Балтики в Калининградской области до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

Действия учений проходят на девяти российских полигонах: «Кириловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелёвка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж» и «Вольский», а также на пяти полигонах союзного государства – «Обуз-Лесновский», «Брестский», «Чепелёво», «Домановский» и «Ружанский».

В этом году учения продлятся с 10 по 16 сентября. В них участвуют около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей.

ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта БМД-4М. Всего на площадку приземления «Житово» в Рязанской области из 15 самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России десантируются более 30 бронемашин и личный состав.

Фото: Минобороны РФ

На боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках учений «Запад-2021» заступили подразделения ПВО. Предварительно боевые расчёты и подразделения совершили марши из пунктов дислокации. Личный состав отработал отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружение воздушных целей расчётами комплексов «Панцирь-С».

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в ходе учений будет проверен уровень готовности и способности органов военного управления войск двух стран к совместным действиям при обеспечении военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства, их взаимодействия в ходе ведения боевых действий. Командующие, командиры и штабы получат практику по управлению войсками при отражении агрессии в отношении Союзного государства.

Совместное стратегическое учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух стран. «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил двух государств в текущем году. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в манёврах спланировано до середины октября.

Напомним, 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане завершились совместные военные манёвры России, Таджикистана и Узбекистана. Центральный военный округ (ЦВО) на учениях представили подразделения специального назначения, радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.