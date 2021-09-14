В Верхней Пышме открыли фотовыставку памяти Героя России Романа Шадрина

Экспозиция представляет собой 12 фотографий из личных архивов генерала Шадрина и полковника Виктора Скопенко. Фото: Пресс-служба музейного комплекса УГМК

В минувшие выходные в музейном комплексе военной и гражданской техники УГМК в Верхней Пышме отпраздновали 75-летие учреждения Всесоюзного праздника – Дня танкиста, открыв фотовыставку памяти генерал-майора Героя России Романа Шадрина «Герой той войны. Лица. Первая.».

Фотовыставка, посвящённая первой чеченской войне – проект, задуманный и частично воплощённый Романом Шадриным, легендарным командиром 68-го отдельного разведывательного батальона 8-го армейского корпуса, участвовавшего в боях первой чеченской войны. Экспозиция представляет собой 12 фотографий из личных архивов генерала Шадрина и полковника Виктора Скопенко. По сути, это часть фотоархива 8-го гвардейского армейского корпуса генерала Льва Рохлина, который в 1995 году обеспечил взятие центра Грозного. Фотографии охватывают период в три месяца: с декабря 1994 по февраль 1995 года, но за каждой – огромная история, судьба, трагедия, успешное выполнение приказа, вечная память. Здесь же представлена и уникальная карта Грозного (на фото), с которой в январе 1995-го 68-й разведбат обеспечил взятие Президентского дворца и стратегически важных объектов.

Выставку открыли председатель правления Региональной социально-патриотической общественной организации «Герои Урала» Герой России Олег Касков и непосредственные участники событий, представленных на фотографиях: Герой России Серик Султангабиев и председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов» Евгений Мишунин.

– Выставка небольшая, но однозначно достойная внимания, – сказал Евгений Мишунин. – Этот проект – не только желание вспомнить о важных событиях из новейшей истории нашей страны и сохранить память о людях, ставших их участниками, но и попытка ещё раз обсудить простые и вечные, но такие актуальные сегодня темы, как патриотизм, человек на войне, солдат и приказ, долг перед Родиной, Родина и государство.

Затем все танкисты, и причастные к празднику, переместились на открытую площадку, где Герои России, полковники, выпускники Челябинского танкового училища Олег Касков и Серик Султангабиев поздравили с праздником ветеранов танковых войск и вручили юбилейные медали «75 лет учреждения Всесоюзного Дня танкиста» самым активным общественникам и заслуженным ветеранам-танкистам. Директор музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК заслуженный военный лётчик России генерал-лейтенант Виктор Севостьянов подарил награждённым памятные юбилейные знаки.

Фото: Пресс-служба музейного комплекса УГМК

Фото: Пресс-служба музейного комплекса УГМК