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Общество / Армия и оборона
29 сентября 2021, 13:10

В Свердловской области погиб ещё один военнослужащий

Солдат с магазином

Солдат использовал табельное оружие. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области погиб ещё один солдат. Информацию подтвердили военные.

"По предварительным данным, перед заступлением в наряд военнослужащий выстрелил в себя из табельного оружия", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе ЦВО.

Сейчас командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти солдата. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне из воинской части на территории ЗАТО Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сбежал вооружённый автоматом Калашникова срочник. Позже его нашли мёртвым под опорой линий электропередачи. По предварительным данным, он пытался на неё забраться и получил удар током.

Областная газета Свердловской области

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