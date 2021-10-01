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Общество / Армия и оборона
1 октября 2021, 12:22

На службу в Президентский полк отправятся 180 юношей с Урала, Сибири и Поволжья

Президентский полк

В рамках осеннего призыва на службу отправятся более 127 тысяч молодых людей. Фото: пресс-служба Кремля.

В России 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. Из регионов дислокации Центрального военного округа на военную службу будут призваны 54 тыс. юношей, из которых 180 человек отправятся служить в Президентский полк.

Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

"Этой осенью 180 призывников пополнят ряды Президентского полка, что на 30 человек больше, чем в весенний призыв этого года. Кандидаты прошли конкурс, успешно преодолев тесты профессионального, психологического отбора и углублённое медицинское обследование", - передаёт его слова пресс-служба ЦВО.

В задачи военнослужащих Президентского полка входят обеспечение безопасности и охрана Московского Кремля, участие в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, а также служба в почётном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

Отметим, что в рамках осеннего призыва на службу отправятся более 127 тысяч молодых людей, из которых больше трети - из регионов дислокации Центрального военного округа. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах РФ.

Весной служить в армию отправились более 134 тыс. человек. Более 52 тыс. молодых людей было призвано из регионов ЦВО, и более 4 тысяч - конкретно из Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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