"Областная газета" выпустила книгу о Герое России Игоре Родобольском

Книга о Герое России Игоре Родобольском издана тиражом тысяча экземпляров. Фото: из Facebook главреда "ОГ" Дмитрия Полянина

"Областная газета" подготовили к изданию и выпустила первую книгу из серии "Страна Героев. Средний Урал". Она посвящена Герою России, свердловчанину, занесённому в Книгу рекордов Вооружённых Сил России, Игорю Родобольскому.

Книга издана тиражом тысяча экземпляров. Сейчас редакция совместно с межрегиональной общественной организацией "Герои Урала" готовит к изданию ещё три книги, в том числе о Героях России Олеге Каскове и Романе Шадрине.

"Серия стартовала. Типография выдала первую тысячу. До декабря подготовим книги ещё о трёх Героях. Важное дело начали", - написал главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин в Facebook.

В феврале этого года, перед Днём защитника Отечества "Облгазете" удалось собрать уральцев - Героев России за круглым столом.

Игорь Родобольский является давним другом "Областной газеты". В 2018 году наши корреспонденты даже побывали у него на даче. Мы рассказывали о самостоятельно построенном доме и кулинарных навыках Героя России.

Досье "Облгазеты"

Игорь Родобольский родился 18 марта 1960 года в городе Гродно Белорусской ССР. С отличием окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Проходил военную службу в Южной группе советских войск (Венгрия), в Забайкальском, Северо-Кавказском, Ленинградском и Приволжско-Уральском военных округах. Участвовал в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, в миротворческих операциях в Абхазии и Камбодже. Герой Российской Федерации, награждён двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденами "За военные заслуги" и "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" III степени. С 2013 года возглавляет Свердловский центр патриотического воспитания в Екатеринбурге.

Военный лётчик полковник запаса Игорь Родобольский занесён в Книгу рекордов Вооружённых Сил России как обладатель максимального количества госнаград среди военнослужащих Воздушно-космических сил России. Кроме 14 медалей, у него семь боевых орденов. Свои награды он получил за подвиги, совершённые на войне в Афганистане и при выполнении боевых задач на Северном Кавказе в 1994—1996 годах и в 1999 году.