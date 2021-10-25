Из Екатеринбурга на военную службу отправились первые 100 солдат

Всего ряды российской армии пополнят более 700 новобранцев из уральской столицы. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В Артёмовский прибыли первые 100 солдат из Екатеринбурга. Всего ряды российской армии пополнят более 700 новобранцев из уральской столицы.

Более 2 тысяч 800 молодых людей прибыло на обследование, но призваны к военной службе были только 307 человек. Кроме того, треть из них уже направлены на областной сборный пункт для отправки в войска.

Также отмечается, что в этом году призыв военнослужащих проходит, как и предыдущий. Соблюдаются все дополнительные меры по защите от коронавирусной инфекции.

"По информации комитета административных органов администрации Екатеринбурга, в последние годы, в связи с повышением престижа военной службы, в городе наблюдается устойчивая тенденция – всё больше ребят желают исполнить конституционный долг и пройти срочную службу в рядах Вооружённых сил", - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Отметим, что в рамках осеннего призыва на службу отправятся более 127 тысяч молодых людей, из которых больше трети - из регионов дислокации Центрального военного округа. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах РФ.

Весной служить в армию отправились более 134 тыс. человек. Более 52 тыс. молодых людей было призвано из регионов ЦВО, и более 4 тысяч - конкретно из Свердловской области.

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