Российский ВМФ возвращается в южные моря

Российский фрегат "Адмирал Эссен" в октябре 2021 года вернулся в Севастополь после выполнения учебно-боевых задач в Средиземном море. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Судан продолжит выполнять соглашение о создании на его территории российской военно-морской базы, сообщил корреспонденту РИА Новости новый лидер этой восточноафриканской страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.

О том, что Судан готов безвозмездно предоставить землю на своём побережье Красного моря под российский пункт материально-технического обслуживания (ПМТО) флота глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Тогда сообщалось, что согласно договорённости на этой небольшой базе, численность наземного персонала которой не превысит 300 человек, смогут одновременно находиться до четырёх боевых кораблей, включая тяжёлые атомные крейсера. И что соглашение заключается на пятилетний срок действия с перспективой пролонгации на более длительный период.

Однако 25 октября 2021 года суданские военные арестовали премьер-министра страны Абдуллу Хамдука и нескольких членов его правительства, в стране начались волнения, был объявлен режим чрезвычайного положения. А накануне временный поверенный в делах Судана в России Онур Ахмад Онур заявил, что его страна рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения о российской военно-морской базе "в ближайшее время". В связи с этим ряд информагентств поспешили распространить сообщения о том, будто новые власти Судана намерены потребовать от России выплаты крупной денежной компенсации за размещение ПМТО.

Эти слухи опроверг 1 ноября глава "переходного суверенного совета" Судана, главнокомандующий вооружёнными силами страныАбдель Фаттах аль-Бурхан. "У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить, - приводит его слова РИА Новости. - Мы привержены международным договорённостям и продолжим их реализовывать до конца".

СПРАВКА "ОГ" Советский Военно-морской флот располагал базами и пунктами техобслуживания в Сомали, Сирии, Йемене, Эфиопии, Египте, Ливии. Благодаря им советские военные корабли на постоянной основе присутствовали в Индийском океане, в Средиземном и Красном морях способствуя поддержанию мира в этом огромном регионе. Поэтому одним из косвенных последствий ухода нашего флота после распада СССР из южных морей стало нарастание там нестабильности. Но рано ли поздно перед Россией встанет задача полноценного восстановления морской мощи страны. В настоящее время уже возрождён и действует пункт базирования российского ВМФ на Средиземном море в сирийском Тартусе. Создание базы на Красном море в Судане - следующий шаг в этом направлении.

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