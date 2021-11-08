В России разрабатывается оружие на новых физических принципах

Осенние совещания в Сочи главы государства с руководителями Минобороны и предприятий РПК стали ежегодными. Фото: kremlin.ru

В Сочи завершилась очередная осенняя серия совещаний Президента России с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. На протяжении трёх дней глава государства обсуждал с высшим руководством Вооружённых сил и "капитанами" отечественного ОПК ход оснащения армии и флота современными образцами вооружения и военной техники в рамках выполнения Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

Главными в повестке совещаний нынешнего года стали вопросы развития Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ), ход оснащения войск современными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и разработки перспективных систем оружия, основанных на новых физических принципах.

Владимир Путин напомнил, что США не оставляют попыток сломать в свою пользу сложившийся военный паритет с Россией развёртывая элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ и вынашивая планы по размещению ракет средней дальности в Европе. Для нашей страны это представляет серьёзную угрозу, в ответ на которую "мы будем соответствующим образом, адекватно ситуации реагировать", - подчеркнул президент.

ВКС будут сбивать не только баллистические, но и гиперзвуковые цели

Глава государства отметил, что за четыре года реализации госпрограммы вооружения в российские ВКС поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и более 70 современных истребителей, а в ближайшие годы они получат ещё более 200 самолётов, 26 ЗРК С-400 и первые серийные образцы новейшего комплекса С-500. Особое внимание, считает Владимир Путин, следует уделить развёртыванию средств разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, способных обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, чтобы затем уничтожать их на всей траектории полёта. В связи с этим предприятиям ОПК поручено ускорить разработку и в сжатые сроки наладить серийное производство современного вооружения для воздушно-космической обороны с использованием отечественной элементной базы.

"Цирконы" флот получит уже в 2022 году

Крайне важной задачей президент назвал оснащение современной техникой и ВМФ России. За последние четыре года флот пополнился 49-ю новыми боевыми кораблями и девятью береговыми ракетными комплексами. Важным достижением стало завершение испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон", в ходе которых она успешно поразила наземные и морские цели как из подводного положения, так и с надводных кораблей. С 2022 года эти ракеты начнут поступать на оснащение ВМФ России.

Отметив, что беспилотных летательных аппаратов в боевом составе российских армии и флота имеется уже более более двух тысяч, Владимир Путин поставил задачу "и дальше над ними работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки".

Дан старт работе над новой программой вооружения

Впрочем, это касается не только БПЛА. Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого не имеющего аналогов в мире вооружения, по словам Владимира Путина, "в разы повысило возможности Вооружённых сил и на многие десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России". Поэтому президент назвал особо подчеркнул необходимость развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. Эти приоритеты и задачи, по его словам, должны быть в полной мере отражены в новой Государственной программе вооружения до 2033 года, разработка исходных данных для формирования которой уже идёт.

Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя итоги серии совещаний, в последнее время военному ведомству удалось выйти на нормальную, плановую, стабильную работу с предприятиями ОПК. Это, по его словам, "позволяет России за в общем довольно небольшие средства в сравнении со странами, лидирующими по размеру расходов на оборону (мы на 9-м месте по этому показателю), поддерживать на очень высоком уровне боеготовность Вооружённых сил".