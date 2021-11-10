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Общество / Армия и оборона
10 ноября 2021, 14:29

С 1 декабря девять БМПТ "Терминатор" введут в штат гвардейской танковой дивизии на Урале

Танки

Новые машины поступят на вооружение танковой дивизии. Фото: Владимир Мартьянов

С 1 декабря первые девять боевых машин поддержки танков "Терминатор" войдут в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Её подраздления дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях. До этого военнные провели успешные испытания этих машин.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что в следующем году будут изучаться возможности применения батальона БМПТ, а также роты БМПТ для мотострелкового полка

"Глубоко убеждён, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населённых пунктах", - передаёт пресс-служба Центрального военного округа слова Александра Лапина.

"Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Областная газета Свердловской области

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