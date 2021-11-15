Из Егоршино ушёл первый эшелон с новобранцами осеннего призыва

По традиции эшелон отправился под звуки марша «Прощание славянки», исполненного военным оркестром Фото: Михаил Дудин, Егоршинские вести

Ежегодно отмечаемый в нашей стране 15 ноября Всероссийский день призывника 158 свердловских новобранцев встретили в этом году в воинском эшелоне, который повёз их на станцию «Уссурийск» Приморского края.

До места назначения поезд будет идти почти неделю, а по пути следования пассажирские места в его вагонах пополнятся ещё более чем четырьмя с половиной сотнями призывников из регионов Зауралья и Сибири. Как рассказал исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков, всем этим ребятам предстоит служить в воинских частях Восточного военного округа.

А заместитель областного военкома полковник Анатолий Ворсин сообщил журналистам, что до конца ноября со станции Егоршино уйдут ещё два воинских эшелона, но уже в противоположном направлении – они увезут уральских призывников, отобранных для пополнения соединений и частей Южного и Западного военных округов.

«Расстаёмся всего на один год…» Фото: Михаил Дудин, Егоршинские вести

Всего же в ходе нынешней осенней призывной кампании, как сообщил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, наденут погоны и встанут в солдатский строй 2 934 молодых свердловчанина. Службу они будут проходить во всех четырёх военных округах России, включая Центральный, штаб которого находится в Екатеринбурге, а соединения, части и учреждения дислоцируются в 29 российских регионах.

– Несмотря на то, что нынешний призыв проходит в особых эпидемических условиях, у нашего региона есть опыт организации профилактических мероприятий, которые в ходе призывных кампаний 2020 и 2021 годов показали свою эффективность и позволили выполнить призыв граждан на военную службу в полном объёме без снижения качества, – отметил министр.

Весной Свердловская область направила в войска 4 273 новобранца, которые сейчас добросовестно служат Отечеству во всех видах и родах войск. Полковник Анатолий Ворсин пояснил в этой связи, что сборный пункт в Егоршино полностью обеспечен необходимым количеством медицинских масок, перчатками и дезинфицирующими средствами, аппаратами кварцевания и рециркуляции воздуха в помещениях, а количество призывников, одновременно находящихся на сборном пункте, сокращено вдвое, что позволяет обеспечивать соблюдение социальной дистанции.

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Опубликовано в №211 от 16.11.2021