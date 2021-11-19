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Общество / Армия и оборона
19 ноября 2021, 14:30

Опубликованы архивные документы об операции «Уран» под Сталинградом

Сталинградский перелом

19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках операции «Уран» приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Фото: Минобороны России.

В 79-ю годовщину со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел. В нём представлены архивные документы и фотографии.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций министерства, в разделе «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны» представлены архивные документы военных лет, раскрывающие завершающий эпизод Сталинградской битвы. Отмечается, что «впервые широкому кругу пользователей представлен полный текст ультиматума на русском и немецком языках».

Фото: из раздела

Помимо отчётов, донесений, различных сообщений в разделе можно найти фотографии из журнала боевых действий Донского фронта. На снимках изображены герои Сталинграда, в том числе замкомандира роты автоматчиков по политчасти Валентина Беликова. В уличных боях она уничтожила более 50 фашистов.

Из истории

19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках операции «Уран» приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. К 23 ноября оперативное окружение было завершено.

2 февраля 1943 года окружённая группировка противника численностью - более 300 тыс. человек - была полностью разгромлена. В плен взяты свыше 90 тыс. солдат и офицеров вермахта.

Областная газета Свердловской области

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