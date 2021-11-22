Адмирал продолжает настаивать на своей версии гибели «Курска»

АПЛ возвращается на базу с учений. Фото: Галина Соловьева

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в 2000 году в результате столкновения с подлодкой НАТО, заявил вчера в беседе с корреспондентом РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Напомним, 10 августа 2000 года подводный атомоход «Курск» вышел в море для участия в морских учениях Северного флота. Манёвры шли по плану, но после успешного выполнения учебных стрельб «Курск» перестал выходить на связь. Командующий флотом объявил ситуацию аварийной и приказал начать поиски, в результате которых гидроакустики крейсера «Пётр Великий» обнаружили подлодку лежащей на дне Баренцева моря на глубине 108 метров в 175 километрах от Североморска.

По словам адмирала Попова, он знал, что во время этих учений в Баренцевом море находились сразу три иностранные субмарины, которые вели наблюдение за российскими кораблями. В этом нет ничего необычного, поскольку разведка – одна из задач подводных морских сил, пояснил бывший командующий флотом. Но в тот роковой день, по его мнению, из-за плохих погодных условий следившая за «Курском» подлодка одной из стран стран НАТО слишком близко подошла к нашему подводному кораблю и не смогла обеспечить безопасность манёвра. Произошло столкновение, в результате которого российской подлодка затонула, а все 118 находившихся на её борту членов экипажа погибли.

Как утверждает адмирал, лётчики Северного флота обнаружили тогда столкнувшуюся с «Курском» иностранную субмарину.

– Она некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила — пошла к себе в базу, что было зафиксировано нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии, – сказал в ходе интервью РИА Новостям Вячеслав Попов. – Я с вероятностью 90 процентов знаю её наименование, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском».

Заметим, что согласно опубликованному в 2002 году заключению правительственной комиссии РФ катастрофа с «Курском» произошла из-за утечки одного из топливных компонентов маршевого двигателя торпеды. От этого в отсеке с боеприпасами начался пожар и произошло несколько взрывов, разрушивших почти всю носовую часть подлодки. А вот из-за чего произошла сама утечка, окончательной ясности нет до сих пор.

Между тем ещё в 2002 году в телефильме о гибели «Курска» Вячеслав Попов рассказывал, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно».

Адмирал утверждает даже, что сигналы SOS в тот трагический день подавал не «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО. О том, что 10–12 августа 2000 года в районе учений российского Северного флота находились атомные подводные лодки США Memphis и Toledo и британская Splendid, сообщали и американские СМИ. А российский портал News24 утверждал, что Минобороны России запросило у военного ведомства США разрешение на осмотр подлодок Memphis и Toledo, но в Пентагоне ему ответили отказом…

Всё это, конечно, неофициальные сообщения. Как и настойчиво повторяемая адмиралом Поповым версия произошедшей 21 год назад трагедии. Но согласитесь, что мнение профессионального военного моряка, отдавшего десятки лет флотской службе и к тому же непосредственного участника тех событий, заслуживает внимания.

КСТАТИ Столкновения подводных лодок – явление не такое уж редкое. Например, только в том же Баренцевом море в 1992 году российская АПЛ «Кострома» столкнулась с американской Baton Rouge, а в 1993-м атомная подлодка «Борисоглебск» получила чувствительный удар в свой корпуc в результате столкновения со следившей за ней американской атомной подлодкой Grayling. Правда, эти «контакты» не имели столь тяжёлых последствий, как происшествие с АПЛ «Курск».