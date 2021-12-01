Сергей Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными в Вооружённых силах РФ

При этом две предшествующие субботы в Вооржённых силах РФ объявлены рабочими. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о предновогодних выходных. Российская армия будет отдыхать 29 и 30 декабря. 31 декабря, в пятницу будет отдыхать вся страна.

Взамен выходных дней в Вооружённых силах России рабочими объявлены две субботы - 18 и 25 декабря.

"Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", - сказал сегодня Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Министр также потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках", пишет "Интерфакс".

Напомним, что предстоящие новогодние праздники во всей стране продлятся 10 дней (с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года включительно).