К 125-летию со дня рождения Георгия Жукова открыли его новую скульптурную композицию в Екатеринбурге

Цветы и воинское приветствие - дань уважения великому полководцу. Фото: Галина Соловьёва

На площади перед штабом Центрального военного округа состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвящённой четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Открытие памятника приурочили к 125-летию со дня рождения советского полководца.

Гимн, торжественные речи, прохождение маршем и цветы уже к новой скульптурной композиции – всё в соответствии с протоколом военного мероприятия. Всё, кроме… самой композиции. Военные живут в духе времени: равнение на Победу в Великой Отечественной войне – дань заслугам Георгия Жукова, но в бронзе отлит не статичный памятник герою, а самый обыденный момент прибытия в штаб и встречи двух первых лиц округа.

– Мы привыкли, что Жукова описывают жёстким диктатором, – говорит командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, рассказывая об идее нового памятника. – Да, он был таким во время войны, потому что обстановка этого требовала. Иначе он бы не сломил противника. Но он был разным – и добрым, и весёлым. Это мы и показали. Это – живая история.

Уральским военным округом маршал Жуков командовал с февраля 1948 по март 1953 года. На Урал военачальник был переведён с должности командующего Одесским военным округом. Информация об этом не афишировалась. Уральцы впервые увидели Жукова на первомайской демонстрации, когда он стоял на трибуне. И с тех пор свердловчане стали замечать, что ровно в 9:00 каждое утро Георгий Константинович приезжает в штаб округа. Очевидцы говорят, что по нему можно было сверять часы. Теперь момент маршальской пунктуальности увековечен в бронзе.

– Композиция основана на исторических фотографиях, – рассказывает скульптор Андрей Зайцев, возглавлявший группу уральских художников, проектировавших памятник. – Сначала мы собирали и изучали архивные материалы. Потом делали макет. Раза три его переделывали, потому что появлялась новая информация. Главная идея – показать маршала самым обычным человеком.

Бронзовый Жуков, готовый вот-вот покинуть пассажирское кресло своего «Виллиса», и вправду улыбается уголками губ своему сослуживцу и товарищу начальнику штаба округа генерал-лейтенанту Льву Сквирскому, встречающему его. Обыденность момента кажется очевидной. Но чтобы мы ощутили её, скульпторы трудились около года. Андрей Зайцев замечает, что наиболее трудоёмким и долгим был процесс прорисовки деталей форменной одежды: погон, пуговиц, костюма водителя.

Вот сейчас Жуков выйдет из автомобиля, и они вместе с начальником штаба зайдут в здание. Маршал поднимется в свой кабинет... В здании штаба округа воссоздали мемориальный кабинет-музей, каким он был во времена Георгия Константиновича, специально к его юбилею. Кабинет наполнен подлинными вещами эпохи: на стенах – портреты Сталина и Ленина, маршальский стол с зелёным сукном, в музейных витринах – личные вещи Жукова, подаренные его дочерью Марией Георгиевной, – зимняя форма, аккордеон, шахматные часы.

И вроде бы действительно всё буднично и исторически верно, как при Жукове. Только теперь и «Виллис», и Маршал Победы – из бронзы.