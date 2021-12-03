Минобороны РФ рассекретило документы времён Великой Отечественной войны, посвящённые защитникам Москвы

На сайте также опубликована объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления под Москвой. Фото: с сайта Министерства обороны РФ

Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы. Они рассказывают о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года.

На основе этих материалов на сайте ведомства запущен новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается". Он посвящён подвигу бойцов и командиров Красной Армии, которые в ноябре-декабре 1941 года героически отразили натиск немецко-фашистских оккупантам и сорвали их попытки обойти Москву с севера. Тем самым были созданы условия для успешного контрнаступления советских войск.

Как сообщается на сайте Минобороны, в разделе впервые опубликованы архивные материалы времён Великой Отечественной войны. В числе таких документов – оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления, пояснительная записка генерала армии Жукова Сталину. Рассекречены и журналы боевых действий, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.

Впервые опубликованы и документы, раскрывающие детали плана командования Западного фронта по созданию инженерных укреплений и препятствий, которые возводились для того, чтобы противник не мог захватить Москву с севера. В частности, выложены материалы о создании искусственной водной преграды в Дмитровском районе. Также в разделе представлено множество другой информации, в том числе переводные материалы немецкого командования с планами по окружению и захвату Москвы.

Добавим, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории.

Напомним, что ранее "Областная газета" писала о том, в Минобороны РФ рассекретили документы времён блокады Ленинграда и данные о параде 7 ноября 1941 года в Москве.