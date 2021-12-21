Доля современного вооружения в российской армии превысила 71 %

По словам Президента РФ, в этом году активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Фото: пресс-служба Кремля.

Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71 %, а в стратегических ядерных силах – 89 %. Такие цифры по модернизации армии привёл Президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Говоря о сфере военного строительства, российский лидер отметил, что, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, вооружённые силы страны без сбоев выполняли стоящие перед ними задачи. В частности, шло активное развитие новейших видов вооружений. Некоторые из них, в частности, комплексы "Авангард" и "Кинжал" поставлены на боевое дежурство. Значительно вырос и уровень боевой подготовки войск. Что наглядно показали итоги совместного стратегического учения "Запад-2021". По словам Владимира Путина, на нём успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Российский лидер назвал задачи, на которых нужно сосредоточиться в 2022 году. В их числе плановое оснащение войск современным вооружением и техникой, в том числе высокоточными комплексами, новейшими системами разведки, навигации, связи и управления. Также одной из главных задач должно стать освоение современного оружия, новых форм и способов действий войск. Для этого в программы боевой учёбы требуется внести коррективы.

Следует развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней с внедрением технологии искусственного интеллекта. Особое внимание нужно уделять и подготовке командиров.

По уровню современности наши вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире. По затратам на оборону мы находимся на девятом месте. Такие слова Министра обороны РФ Сергея Шойгу приводит ТАСС.

В 2022 году военные получат 21 пусковую установку "Ярс", "Авангард" и "Сармат". Сообщается, что в этом году на вооружение поступили более 150 новых и модернизированных летательных аппаратов. В 2022 году им передадут ещё почти 260, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-160М.

Военно-морской флот в этом году пополнился четырьмя надводными боевыми кораблями и тремя субмаринами. В следующем году планируются получить 11 кораблей и пять подлодок. До 2030 года предстоит построить 34 корабля и подлодки. Из них 20 - для действий в дальней морской зоне.

Кроме того, как отметил Министр обороны, в ближайшие годы Россия будет развивать высокоточное оружие. Ожидается, что к 2026 году его носителей станет больше на 30 %. Количество же крылатых ракет разных видов к этому времени должно увеличиться в два раза.

Ранее "Областная газета" писала, что вРоссии успешно испытали новое гиперзвуковое оружие. В начале следующего года оно поступит на вооружение в российскую армию.