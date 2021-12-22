Владимир Путин принял участие в церемонии приёма двух атомных крейсеров в состав ВМФ РФ

Президент России поблагодарил создателей атомных ракетных крейсеров. Фото: пресс-служба Кремля.

Два атомных ракетных крейсера - "Князь Олег" и "Новосибирск" - приняты в состав Военно-Морского флота России. В церемонии приёма ракетоносцев по видеосвязи участвовал Президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. В частности, "Князь Олег" оснащён баллистическими ракетами "Булава". Многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" – крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Такое вооружение даёт возможность наносить высокоточные удары по наземным объектам. Оба корабля в ближайшее время пополнят состав Тихоокеанского флота, заметно повысив его боевой потенциал.

Президент России поблагодарил создателей атомных ракетных крейсеров и сказал, что они на "отлично" справились с поставленными задачами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Новые подводные лодки стали первыми серийными кораблями своих проектов и мы продолжим создание этих кораблей", - подчеркнул Владимир Путин. По его словам, в рамках действующей госпрограммы вооружений есть намерения построить и передать в состав флота ещё пять подводных лодок проекта "Борей-А" и шесть подводных лодок проекта "Ясень-М". Одновременно с обновлением Военно-Морского флота будет развиваться береговая инфраструктура, решаться другие задачи, в том числе повышения престижа военных профессий.

"Уверен, что экипажи "Князя Олега" и "Новосибирска" внесут достойный вклад в укрепление обороноспособности России, в защиту нашего народа", - добавил российский лидер.

Вчера "Областная газета" писала, что доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%. Такие цифры по модернизации армии привёл Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.