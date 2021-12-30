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Общество / Армия и оборона
30 декабря 2021, 20:42

В России учреждён День трубопроводных войск

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника в Вооружённых силах РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника в Вооружённых силах РФ. День трубопроводных войск будет отмечаться в середине января.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить в Вооружённых силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января", – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Кроме того, 14 января включён в перечень профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.

Трубопроводные войска были созданы 14 января 1952 года по директиве министра обороны СССР в виде отдельного батальона для перекачки горючего. Аналогичных войск нет ни в одной армии других стран. Трубопроводные войска России выполняют задачи по обеспечению непрерывной доставки топлива на большие расстояния. Они работают с трубопроводами, трубомонтажной техникой, спецавтомобилями и средствами связи.

Областная газета Свердловской области

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