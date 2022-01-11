Почти 700 призывников из Екатеринбурга отправились на службу в период осеннего призыва

Норма призыва по уральской столице была выполнена на 100%. Фото: Алексей Кунилов.

Из Екатеринбурга в период с 1 октября по 31 декабря к месту несения военной службы отправились около 700 призывников. Всего на заседания районных призывных комиссий явились 9 тыс. 155 молодых людей.

Норма призыва по уральской столице была выполнена на 100 %. В ряды сухопутных войск попали более 300 призывников из Екатеринбурга, в войска национальной гвардии – порядка 100 человек, 30 молодых людей отправились служить в воздушно-десантные войска и 5 юношей будут нести службу в Президентском полку службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

Осенняя призывная кампания проходила с соблюдением усиленных мер по защите граждан от коронавирусной инфекции.

"Для этого в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры: пункты были обеспечены средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами и необходимым запасом дезинфицирующих средств", – сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, что осенняя призывная кампания стартовала в России традиционно 1 октября. Из регионов дислокации Центрального военного округа на военную службу планировалось призвать 54 тыс. юношей, из которых 180 человек отправятся служить в Президентский полк. Всего в рамках осеннего призыва на службу отправились около 127 тысяч молодых людей.