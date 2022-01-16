Российские миротворцы из сил ОДКБ на 19 самолётах покинули Казахстан

Миротворцев и технику доставляют 18 самолётов Ил-76 и 1 самолёт Ан-124 "Руслан". Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Россия продолжает вывод своих миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Сегодня республику покинули 19 самолётов с техникой и военными.

Самолёты вылетели с аэродрома "Алматы". Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

"В настоящее время 19 самолётов (18 самолётов Ил-76 и 1 самолёт Ан-124 "Руслан") военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома "Алматы" и находятся в воздухе", — говорится в сообщении.

Авиасудна доставят личный состав и технику на аэродром "Чкаловский" в Московской области. Их встретят в торжественной обстановке.

Напомним, 14 января первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации. Из Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный их доставили четыре самолёта Ил-76МД.