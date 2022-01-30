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Общество / Армия и оборона
30 января 2022, 16:48

В Свердловской области российский многоцелевой самолёт "Байкал" совершил первый полёт

самолёт

Самолёт был представлен на выставке МАКС-2021. Фото: Пресс-служба УЗГА

Сегодня состоялся первый полёт российского легкого многоцелевого самолёта "Байкал". Он взлетал с аэродрома в Свердловской области.

Самолёт взлетел с аэродрома "Екатеринбург" (Арамиль), сообщает РИА Новости. Полёт длился около 25 минут и проходил на высоте 500 м. Управлял судном лётчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.

"ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года", — сообщает агентство.

Самолёт способен развивать до 300 км/ч. Ожидается, что максимальная дальность полёта будет достигать 3 000 км, а с полезной нагрузкой до двух тонн — 1 500 км.

Напомним, лёгкий многоцелевой моноплан ЛМС-901 "Байкал" разработан на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Опытный образец самолёта был представлен летом 2021 года на 15-м Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Областная газета Свердловской области

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