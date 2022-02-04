В Екатеринбурге ФСБ провела ночные учения в метро

ФСБ провела ночные учения. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге ночью прошли антитеррористические учения ФСБ. Сотрудники ведомства отрабатывали методы работы на одной из станций метро.

Спецназ Управления ФСБ по Свердловской области на станции метро "Проспект Космонавтов" отработал освобождение заложников и штурм захваченного вагона. Об этом сообщает ТАСС.

Тренировка содержала условия подачи сигнала об отключении линии электропередачи в тоннеле и возникновении условной ЧС. Необходимо было провести эвакуацию, спасти 25 заложников и провести штурм одного из вагонов, который захватили три условных террориста.

В ходе учений также проверили полную готовность специального подразделения "Альфа" регионального управления, совершенствовались навыки действий оперативной боевой группы, оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах и несчастных случаях.

Тренировка проводилась ночью, чтобы не повлиять на работу метро.

Напомним, в октябре ФСБ в рамках подготовки к обеспечению безопасности важных спортивных и общественно-политических мероприятий провела учения у ДИВСа.