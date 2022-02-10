На 84-м году жизни скончался ветеран свердловского гарнизона ОВД Михаил Ратников

Свою службу на посту начальника следственного управления он завершил в 1999 году. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В среду, 9 февраля, в возрасте 83 лет ушёл из жизни заслуженный ветеран свердловского гарнизона ОВД полковник юстиции в отставке Михаил Ратников. Он возглавлял следственное управление ОВД Серова 30 лет.

Михаил Ратников родился 5 мая 1938 года в деревне Рыленки Витебской области. Окончив школу, он пошёл работать в колхоз до призыва в армию в 1957 году. После прохождения срочной службы в Германии он продолжил служить стране уже в патрульно-постовой службе милиции Орджоникидзевского РОВД Свердловска.

В 1963 году Михаила Ратникова распределили в Серов, где он работал в качестве следователя.

"Сказать, что он полюбил свое дело — значит, ничего не сказать. Оно стало для него судьбой", — отметил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Окончив Высшую школу МВД, Михаил Ратников возглавил следственное отделение Серовского ОВД летом 1969. Его подчинённые и коллеги отмечают, что к вопросу комплектования личного состава он всегда подходил серьёзно, а на работу принимал исключительно дипломированных специалистов с высшим юридическим образованием. При этом Михаил Ратников самостоятельно занимался профессиональным становлением своих подчинённых, чем заслужил их любовь и уважение. Следственное управление своего райотдела Михаил Ратников возглавлял 30 лет.

Полковник юстиции удостоен медалей МВД России "За отличие в службе" I, II и III степени. Свою службу на посту начальника следственного управления он завершил в 1999 году, после чего вплоть до 2014 года консультировал молодых следователей.

"Его ученики и сейчас продолжают путь своего наставника, осуществляя производство по уголовным делам. Его дети пошли по стопам отца. Прощание состоится 12 февраля с 14:00 до 14:30 в Серове на улице Пушкинской, 62. Проводить в последний путь своего коллегу придут личный состав и ветераны гарнизона. Искренние соболезнования родным и близким Михаила Ивановича", — сообщил полковник Горелых.