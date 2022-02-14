Российским водителям рассказали о новых правилах получения медсправки

Для обычных водителей, не допускающих грубых нарушений ПДД, ничего принципиально не изменится. Фото: Владимир Мартьянов

Некоторым российским автолюбителям с марта придётся сдавать анализы для получения медсправки. Обязательная мера коснётся тех, кого лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.

Ранее такие водители получали медицинскую справку в общем порядке. По новым правилам им обязательно придётся сдать определенные анализы. Об этом РИА Новости рассказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Специалист уточнил, что на сдачу анализов также могут направить граждан с признаками хронического употребления алкоголя или наркомании — трясущимися или исколотыми руками. Для остальных водителей ничего принципиально не изменится.

Добавим, как следует из соответствующего приказа Минздрава, справки станут выглядеть иначе. В частности, в них будут прописывать, из-за чего проводили медосвидетельствование (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).