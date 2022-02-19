Темы дня

Общество / Армия и оборона
19 февраля 2022, 12:05

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Владимир Путин

Документ, подписанный Владимиром Путиным, вступил в силу 18 февраля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на прохождение военных сборов в 2022 году. Документ вступил в силу с 18 февраля.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в документе.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников на военные сборы, поручено Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, вчера на фоне обострения конфликта на границе с Украиной Донецкая и Луганская народные республики объявили эвакуацию граждан в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь в связи с наплывом беженцев. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.02.2022, 12:05 / Общество
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
19.02.2022, 11:22 / Общество
На Среднем Урале обновили график работы пунктов вакцинации в ТЦ на 20–27 февраля
19.02.2022, 10:19 / Общество
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске 150 тысяч случаев коронавируса
19.02.2022, 09:20 / Политика
ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Россию
18.02.2022, 19:04 / Общество
Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта в школах, колледжах и техникумах с 21 февраля