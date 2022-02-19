Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Документ, подписанный Владимиром Путиным, вступил в силу 18 февраля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на прохождение военных сборов в 2022 году. Документ вступил в силу с 18 февраля.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в документе.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников на военные сборы, поручено Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, вчера на фоне обострения конфликта на границе с Украиной Донецкая и Луганская народные республики объявили эвакуацию граждан в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь в связи с наплывом беженцев.