Владимир Путин провёл учения по запуску гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал"

Все задачи были выполнены, все ракеты поразили назначенные цели. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко провели плановое учение сил стратегического сдерживания по выполнению пусков баллистических и крылатых ракет. Все задачи были выполнены, все ракеты поразили назначенные цели.

В учениях были задействованы подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также Ракетных войск стратегического назначения.

ВКС провели запуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", флоты ударили крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземным и морским целям. Запуск крылатой ракеты "Искандер" был осуществлён на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Полигон Кура на Камчатке стал местом испытания баллистической ракеты "Синева", межконтинентальной ракеты "Ярс" и ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс.

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — говорится на сайте Кремля.

Напомним, вчера Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на прохождение военных сборов в 2022 году.

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